Atlético-MG acerta retorno do lateral-direito Coelho A diretoria do Atlético Mineiro anunciou nesta quinta-feira a contratação do lateral-direito Coelho. A confirmação foi feita pelo presidente Alexandre Kalil em sua página no Twitter (rede de microblogs na internet). "O Coelho está de volta na lateral! Fazendo exames hoje em BH", escreveu.