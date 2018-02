Atlético-MG admite interesse em Cuca, mas também analisa '2 ou 3 nomes de peso'

Depois de o Atlético Mineiro ter sofrido uma surpreendente derrota de virada para a Caldense, por 2 a 1, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Mineiro, o presidente do clube alvinegro, Sérgio Sette Câmara, afirmou na noite do último sábado que tem o interesse em acertar a contratação do técnico Cuca.

O treinador, que teve passagem marcante pelo comando do time principalmente por levá-lo ao inédito título da Copa Libertadores, em 2013, poderia retornar ao Atlético como escolhido para substituir Oswaldo de Oliveira, demitido na última sexta-feira.

Sérgio Sette Câmara, porém, ponderou que não é fácil contratar um técnico com o status de Cuca, que esteve à frente do Palmeiras em 2016 e até meados de 2017. No primeiro destes anos, ele conduziu à equipe paulista ao título do Campeonato Brasileiro.

"Ele (Cuca) entregou para a gente o maior título, a Libertadores da América. Obviamente, é um nome que interessa e muito às nossas pretensões, mas tem que ter uma conversa que se encaixe nos padrões do clube. Não vou, por ser o Cuca, entregar para ele uma situação financeira que não caiba no nosso bolso. Tudo passa por uma conversa", disse o presidente atleticano, em entrevista à rádio Itatiaia.

O dirigente também revelou que Cuca não é o único treinador analisado como opção para o lugar de Oswaldo de Oliveira e adiantou que a diretoria do clube trabalha com "dois ou três nomes de peso que possam assumir o Atlético". "Nós estamos fazendo contato com ele (Cuca), assim como estamos fazendo com outros treinadores, porque eu não posso ficar só com uma possibilidade", enfatizou.

Após a derrota para a Caldense, o diretor de futebol do Atlético, Alexandre Gallo, afirmou que o clube "talvez" possa anunciar neste domingo o novo comandante do time. "Já recebi muitas opções de treinadores para que possam vir para cá. Mas, com responsabilidade, numa conversa diária com o Sérgio (Sette Câmara), nós vamos equacionar isso aí o mais rápido possível", prometeu o dirigente, em entrevista coletiva.