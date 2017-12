Atlético-MG afasta atacante André e aguarda por propostas

Nesta quinta-feira, por exemplo, o elenco treinou à tarde sob o comando do técnico Diego Aguirre, enquanto André foi à Cidade do Galo pela manhã. O atacante vai trabalhar com outros jogadores que não têm idade para as categorias de base e também não interessam ao técnico Diego Aguirre, como o volante Fillipe Soutto e os laterais Pedro Botelho e Emerson Conceição.

André tem contrato até o meio do ano e, a partir do mês que vem, já pode assinar pré-contrato com outro clube. O Atlético-MG pagou 8 milhões de euros por ele em 2011 e vai ficar no prejuízo. Desde que voltou ao Brasil, o atacante foi emprestado para Santos, Vasco e Sport, mas não mostrou o futebol de quando surgiu na Vila Belmiro.

No ano passado, no Sport, ele até fez bom Brasileirão, anotando 13 gols em 29 partidas. Seu desempenho na Ilha do Retiro chamou a atenção do Corinthians, que até agora, entretanto, não teria feito uma proposta oficial ao Atlético-MG.

O Atlético-MG também cogitou contar com André em 2016, tanto que não aceitou renovar o empréstimo ao Sport. O atacante, porém, perdeu o resto de moral que tinha com a diretoria quando postou uma foto em sua conta no Instagram na qual o escudo do Atlético-MG no uniforme de treino foi apagado.

Para o ataque, o técnico Diego Aguirre conta com Lucas Pratto, Carlos, Luan, Thiago Ribeiro e o reforço Hyuri, que veio do futebol chinês. Pablo e Henrique voltam de empréstimo e, pelo menos por enquanto, estão nos planos.