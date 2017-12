Atlético-MG ainda pensa na Libertadores O Atlético-MG tenta amanhã manter acesa a esperança de conquistar uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. Para isso, o time alvinegro depende de um resultado positivo diante do Vitória, às 17h, no estádio Barradão, em Salvador, pela 45ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Com 66 pontos, na sétima colocação da tabela de classificação, o Galo tem remotas chances de ficar em quinto lugar e assegurar participação na competição sul-americana. Para isso, além de vencer suas partidas restantes, o clube mineiro precisa torcer contra os seus adversários diretos pela vaga. O técnico Procópio Cardoso não adiantou o time que começa jogando. Ele não poderá contar com o zagueiro Scheidt, que sofreu um corte no rosto e o volante Marcelo Silva, lesionado. Outro desfalque é o volante Ferrugem, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O treinador deverá abandonar o esquema 3-5-2, utilizado nas últimas partidas, optando pelo tradicional 4-4-2.