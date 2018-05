Atlético-MG anuncia a contratação de Muriqui

O Atlético Mineiro surpreendeu nesta quarta-feira e anunciou a contratação do meia-atacante Muriqui, um dos principais destaques do Avaí no Campeonato Brasileiro. O anúncio foi realizado no twitter do presidente do clube, Alexandre Kalil. "Fechamos com o Muriqui", diz a mensagem.

Com os direitos federativos pertencentes à Traffic, Muriqui era disputado por dois clubes: Palmeiras, que tem forte relação com a empresa, e Sporting Lisboa, de Portugal. O meia-atacante ainda foi especulado como provável reforço do Cruzeiro, principal adversário do Atlético Mineiro.

Antes de se destacar no Avaí, o meia-atacante de 23 anos teve passagens pelo Vasco, Vitória e Ituano, entre outras equipes. No Campeonato Brasileiro, Muriqui marcou dez gols e terminou como artilheiro do clube catarinense, ao lado de William.

Embora a dupla de ataque formada por Diego Tardelli e Eder Luís tenha sido uma das mais eficientes do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro carecia de bons reservas. Contratado para ser a principal opção do banco, o colombiano Rentería não se firmou. Alessandro, Pedro Oldoni e Pedro Paulo também não aproveitaram suas chances, enquanto Marques sofreu com lesões. Sondado pelo futebol português e do leste europeu, o próprio Eder Luís pode deixar a equipe.