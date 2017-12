Atlético-MG anuncia Arouca e terá Bebeto de Freitas e Marques em nova diretoria

Em entrevista coletiva concedida na manhã desta quinta-feira, em Belo Horizonte, o recém-eleito presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Sette Câmara, apresentou ao lado de novos membros da direção alvinegra uma série de novidades ao abordar o planejamento do clube para 2018. Uma delas foi a contratação do volante Arouca, primeiro reforço confirmado para a próxima temporada.

O jogador foi oficializado pelo Atlético apenas três dias depois de Câmara ter sido eleito na última segunda-feira para um gestão do triênio 2018-2010. O atleta foi cedido por empréstimo pelo Palmeiras até o final do ano que vem em uma transação sem custos ao clube mineiro, que pagará parte dos salários do meio-campista.

A contratação de Arouca, por sua vez, foi comentada no evento desta quinta-feira por Alexandro Gallo, oficializado como novo diretor de futebol do Atlético, cargo que já se sabia desde o início da semana que ele assumiria. "O Arouca é uma realidade nossa já. É um atleta que tem contrato com a gente. Acreditamos muito no potencial. O contrato é muito bom, ele quer muito e acreditamos que o Arouca vai entregar muito para o Atlético", aposta o dirigente.

Arouca tem contrato com o Palmeiras até 2019, mas estava sem espaço no time, que ele defendeu em apenas dois jogos em 2017, sendo um deles o amistoso de pré-temporada contra a Chapecoense. O volante, que precisou passar por duas cirurgias no tornozelo esquerdo no ano, foi liberado pelo clube paulista desde o início deste mês para realizar exames no Atlético, que estava aguardando apenas o resultado das eleições da última segunda-feira para poder oficializar o atleta como reforço.

Arouca vinha defendendo o Palmeiras desde 2015 e chega sob indicação do técnico Oswaldo de Oliveira, que chegou a comandá-lo no próprio clube do Palestra Itália.

BEBETO DE FREITAS E MARQUES

Também no evento desta quinta-feira, o ex-atacante Marques, ídolo atleticano, e Bebeto de Freitas, ex-presidente do Botafogo e de carreira consagrada como técnico de vôlei no passado, foram confirmados como novos membros da diretoria alvinegra.

Marques será o coordenador da base do clube, na qual Gustavo Cupertino também foi oficializado como novo gerente da categoria. Já Bebeto assume o cargo de diretor de controle e administração.

Eles fazem parte de uma gestão na qual Sérgio Sette Câmara promete liderar uma gestão conjunta para fazer o Atlético voltar a ganhar títulos de expressão a partir de 2018, após um conturbado 2017. "Vou tentar tocar o Atlético como se toca uma empresa. O presidente não decide tudo na empresa, tem uma diretoria", ressaltou o novo presidente, nesta quinta.