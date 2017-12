Atlético-MG anuncia Bonamigo e reforços Acabou o mistério. Paulo Bonamigo é o novo treinador do Atlético-MG. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo novo diretor de Futebol do Galo, Luiz Henrique Menezes. Bonamigo, que levou o Coritiba à Copa Libertadores de 2004, terminando o Campeonato Brasileiro na quinta colocação, assinou contrato com o time mineiro por dois anos, apostando num trabalho de renovação, anunciado pelo presidente Ricardo Guimarães. O treinador ocupa a vaga deixada por Procópio Cardoso Neto que, interinamente, assumiu o time no lugar de Marcelo Oliveira. Paulo Afonso Bonamigo, de 43 anos, estava desde 2002 no Coritiba. Nascido em Ijuí-RS, Bonamigo jogou como volante e teve seu melhor momento como jogador no Grêmio. Como treinador, antes do Coritiba, trabalhou no Madureira, (entre 1997 e 1998), Joinville (1998/1999), Sampaio Corrêa (1999/2000), Remo, (em 2000), e Mogi Mirim e Paraná, ambos (em 2001). Bonamigo está viajando com a família de férias e deverá ser apresentado aos jogadores na segunda-feira. Além de Bonamigo, a comissão técnica ainda terá o preparador físico Róbson Gomes, os auxiliares Hércules Venvon, Alcir Miranda e Edson Gonzaga, além do preparador de goleiros Cassius Marcelus. Reforços - Após confirmar Paulo Bonamigo como treinador do time e Luiz Henrique Menezes como diretor de Futebol remunerado, o Atlético-MG anunciou a contratação de cinco reforços para a temporada de 2004: os zagueiros Gaúcho (ex-Sport-PE) e Adriano (ex-América-MG), o volante Emerson e o atacante Wagner, ambos contratados junto ao Guarani, e o atacante Marco Antônio, que veio do Ceará.