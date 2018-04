Atlético-MG anuncia contratação do meia Ricardinho

O presidente do Atlético Mineiro, Alexandre Kalil, confirmou oficialmente nesta quinta-feira a contratação do meia Ricardinho. Ele chega ao Brasil na terça para fazer exames médicos e assinar contrato até dezembro de 2011.

Veja também:

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

A chegada do jogador de 33 anos ao Galo foi antecipada pelo Jornal da Tarde. As conversas começaram há uma semana, um pouco depois de ele rescindir contrato com o Al-Rayan, do Catar. A negociação foi intermediada pelo empresário Wilson Bellissi Júnior e o agente Fifa, Mohamed Essa, que estão com Ricardinho no Catar.

"Estou muito feliz por acertar com o Atlético, principalmente pelo projeto que me foi apresentado pelo presidente para este e os próximos anos. As ideias dele estão de acordo com o que projetei para o meu retorno ao Brasil e isso foi fundamental para que chegássemos a um acordo", afirmou Ricardinho.

O jogador receberá cerca de R$ 150 mil mensais e será o principal reforço do técnico Celso Roth para ainda brigar pelo título ou pelo menos garantir uma vaga da Libertadores de 2010.

"Será um grande prazer jogar com a torcida do Galo a favor; sempre atuei contra e sei o quanto ela empurra. Espero poder contribuir muito para que o Atlético atinja seus objetivos nesta temporada e nas próximas", disse o meia.

Ricardinho estava no Al-Rayyan desde 2008. Ele iniciou a sua carreira no Paraná em 1995, clube em ficou até 1997, conquistando três títulos estaduais, até se transferir para o Bordeaux, onde atuou até 1998, quando retornou ao futebol brasileiro para defender o Corinthians.

No clube paulista, ele se consagrou, com a conquista de dois títulos nacionais (1998 e 1999), dois estaduais (1999 e 2001), um Mundial de Clubes (2000), uma Copa do Brasil (2002) e um Rio-São Paulo (2002). O meia deixou o clube em 2002, mas retornou em 2006, para uma passagem rápida.

Em 2002, o São Paulo contratou Ricardinho. Ele ficou no time do Morumbi até 2004, mas não conquistou títulos. Depois, foi ao futebol inglês, onde defendeu o Middlesbrough em 2004. No mesmo ano, o meia retornou ao Brasil para defender o Santos até 2005. Em 2004, ele foi campeão brasileiro sob o comando de Vanderlei Luxemburgo.

Depois de sua segunda passagem pelo Corinthians, Ricardinho defendeu o Besiktas, da Turquia, antes de se transferir para o Al-Rayyan, do Catar. Pela seleção brasileira, o meia disputou as Copas do Mundo de 2002 e 2006.