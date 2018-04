Atlético-MG anuncia contratação do volante Corrêa A diretoria do Atlético Mineiro anunciou nesta segunda-feira a contratação do volante Corrêa, que estava no Dínamo de Kiev, da Ucrânia. A expectativa é de que o meio-campista esteja em Belo Horizonte nos próximos dias para a realização de exames médicos.