Atlético-MG anuncia venda de Éder Luís para o Benfica

Depois de muita especulação, o Atlético Mineiro anunciou nesta terça-feira a venda do atacante Éder Luís para o Benfica. O jogador já assinou a rescisão de contrato com o clube brasileiro e agora viaja para Lisboa, onde realizará exames médicos. Por 50% dos direitos econômicos do atleta, o time português pagará dois milhões de euros - o restante, pertence a empresários.

Éder Luís foi um dos grandes destaques do Atlético Mineiro na atual temporada e, ao lado de Diego Tardelli, comandou a equipe no Campeonato Brasileiro. O atacante marcou 22 gols em 2009, 12 deles somente pela competição nacional.

Revelado pelo clube mineiro, Éder Luís estreou como profissional em agosto de 2005, na vitória sobre o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Depois ele seria emprestado ao São Paulo em 2008, mas não conseguiu se firmar e retornou ao time mineiro neste ano.

Para substituir o jogador, a principal aposta da diretoria é o meia-atacante Muriqui, um dos grandes destaques do Avaí no último Campeonato Brasileiro. O atacante Kléber Pereira também revelou que estava próximo do Atlético Mineiro, embora o presidente do clube, Alexandre Kali, tenha negado o interesse.