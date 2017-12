Atlético-MG aplica goleada histórica Na briga direta contra o rebaixamento à Série B, em 2005, o Atlético-MG goleou o Flamengo por 6 a 1, na tarde deste domingo, no Estádio Ipatingão, no Vale do Aço Mineiro, pela 41ª rodada do Campeonato Mineiro. Alex Mineiro (2), Renato, Wagner, Márcio Santos e Zé Antônio marcaram para os mineiros. Jean descontou para os cariocas. Com a goleada histórica, o time mineiro subiu para a 20ª colocação, alcançando 46 pontos. Já o time da Gávea, caiu quatro posições, ficando na 22ª posição, ficando mais próximo da Segunda Divisão no ano que vem. Na próxima rodada, o Galo pega o Paraná, em Curitiba, e o Rubro-Negro faz o clássico decisivo contra o Botafogo, no Maracanã. Reeditando um dos maiores clássicos do futebol brasileiro na década de 80, Atlético e Flamengo, ao contrário de outros tempos, brigavam para escapar do fundo da tabela. Jogando em casa, o Atlético entrou em campo com uma postura mais ofensiva. Surpreendendo a todos, o técnico Mário Sérgio optou pelo esquema 4-4-2, com o atacante Márcio Santos formando a dupla de ataque com Alex Mineiro. E a opção do treinador deu resultado. Logo no segundo minuto de jogo, Márcio Santos foi lançado e, quando ia sair na frente de Júlio César, sofreu falta de Júnior Baiano, que foi expulso pelo árbitro gaúcho Leonardo Gaciba da Silva. Aos quatro minutos, Zé Antonio cobrou a falta para fazer Atlético 1 a 0. A bola passou entre a barreira, impedindo a ação de Júlio César. À frente no placar e com um jogador a mais em campo, o time mineiro tomou conta da partida, criando várias oportunidades para ampliar o placar. Jogando pela direita, aproveitando às descidas de Athirson, o Galo chegava com perigo ao gol de Júlio César. Aos sete minutos, o lateral Alessandro lançou o atacante Alex Mineiro. O atacante penetrou na área e bateu cruzado. A bola passou raspando a trave direita, assustando o goleiro Júlio César. O Galo continuou a pressão, sempre pelo lado direito. Aos 12 minutos, o jovem volante Zé Antonio arriscou de fora da área. A bola desviou no gramado, dificultando a defesa de Júlio César que espalmou nos pés de Alex Mineiro. O atacante recebeu e cruzou para Márcio Santos cabecear para fora, pressionado pelo zagueiro Valdomiro. No lance seguinte, aos 13 minutos, Renato recebeu pela direita e cruzou na área. A bola encontrou o atacante Márcio Santos que, de cabeça, sem marcação, fez Atlético 2 a 0. O time Rubro-Negro não conseguia chegar à área de Danrlei. Por isso, tentava diminuir a diferença em chutes de fora da área. Porém, o Galo mantinha domínio total da partida, não dando chances ao adversário. Mas presente no ataque, o time mineiro continuava criando as jogadas ofensivas. E aos 33 minutos, Alex Mineiro foi lançado, após erro da defesa Rubro-Negra. O atacante avançou e, na entrada da área, chutou forte. A bola saiu pela direita, após acertar a trave de Júlio César. Na volta para o segundo tempo, a pressão Alvinegra continuou. Logo no primeiro minuto, o atacante Márcio Santos recebeu na área, protegeu a bola e bateu cruzado. A bola passou pela direita, assustando Júlio César. Porém, na seqüência, aos três minutos, Alex Mineiro fez boa jogada na esquerda e cruzou na área. O armador Renato subiu mais do que a zaga e cabeceou para fazer Atlético 3 a 0. Com três gols de desvantagem, o Flamengo tentou sair mais para o jogo, mesmo que de forma atabalhoada. E, aos sete minutos, depois de tabela entra Athirson e Zinho, a bola foi rolada para Jean. O atacante Rubro-Negro avançou e da entrada da área bateu rasteiro, no canto direito de Danrlei, para diminuir para o Flamengo. Com o gol, os jogadores do Flamengo se empolgaram, e partiram para o ataque. Porém, passaram a abrir mais espaços para os contra-ataques Alvinegros. E, aos 13 minutos, Renato fez grande lançamento para Alex Mineiro. O atacante ganhou dos zagueiros, passou por Júlio César e cruzou para a pequena área. O atacante Wagner, que tinha acabado de entrar, mergulhou para fazer Atlético 4 a 0. Sofrendo uma goleada, para o tradicional adversário, o técnico Andrade tentou melhorar a marcação com as substituições de Dill, no lugar de Dimba, e Júnior, que entrou no lugar de Zinho. Porém, pouca coisa foi alterada no panorama da partida. O Galo continuou sufocando o Flamengo. E aos 25 minutos, Alex Mineiro, assim como no primeiro tempo, foi lançado pela direita. O atacante passou por Valdomiro e Anderson Luiz e bateu forte para fazer Atlético 5 a 1. Um golaço. Logo em seguida, aos 35 minutos, em um contra-ataque rápido, o endiabrado Alex Mineiro recebeu lançamento em velocidade, passou por Anderson Luiz, penetrou na área, driblou Júlio César e apenas tocou para as redes para fazer Atlético 6 a 1. Foi o segundo gol do atacante na partida que fechou a goleada histórica sobre o Flamengo com outro golaço.