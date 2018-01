Atlético-MG aposta em promessa amanhã O técnico do Atlético-MG, Marcelo Oliveira, decidiu apostar no jovem Enrico para tentar quebrar uma seqüência de quatro jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro. O atacante de 19 anos é a principal novidade do Galo, que enfrenta amanhã o Criciúma, às 18h, no estádio Independência, pela 40ª rodada da competição. O jogador, revelado nas categorias de base do clube mineiro e um dos destaques do time júnior, foi testado durante os treinamentos da semana e assegurou presença no jogo. Enrico, que é sobrinho do médico do Cruzeiro, Ronaldo Nazaré, entrou no segundo tempo da partida contra o Paysandu, no último domingo, quando a equipe mineira foi derrotada por 1 a 0, em Belém (PA). "Espero que eu possa entrar bem e ajudar o Atlético a conseguir uma vitória em casa, que vai ser importante para a conquista de uma vaga à Libertadores", comentou o atacante. O time alvinegro está em quinto lugar na tabela de classificação, com 62 pontos, na briga por uma vaga na competição sul-americana em 2004. Nas quatro últimas rodadas, o Atlético sofreu duas derrotas e empatou outras duas vezes. Com a entrada de Enrico, que formará dupla de ataque com Fábio Júnior, Oliveira recuou Paulinho para sua função original: meia ofensivo. Dessa forma, Lúcio Flávio acabou sacado do time e vai ocupar o banco de reservas. "Estamos muito confiantes. Os treinamentos da semana foram proveitosos. A formação com Enrico, o Paulinho atrás, e esperamos que isso possa ser confirmado no jogo", disse Oliveira. O zagueiro Scheidt, que sentia dores no tornozelo esquerdo, participou do treinamento de hoje, no CT de Vespasiano, e garantiu presença na partida. Ele formará a dupla de zaga com André Luiz, que será o substituto de Luiz Alberto, expulso no último jogo. Mesmo admitindo que o time não correspondeu ao esperado nas rodadas passadas, o treinador atleticano conclamou a torcida alvinegra a apoiar o Galo, comparecendo em massa ao Independência. "Faço uma convocação ao torcedor para nos ajudar".