Atlético-MG aposta em Zé Antônio Na luta para fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG enfrenta o Goiás neste sábado, às 17 horas, no Serra Dourada, em Goiânia. Em 20º lugar, com 43 pontos, o time mineiro precisa conquistar mais 10 pontos, nas contas do técnico Mário Sérgio, para escapar da Série B. Este ano, as duas equipes se enfrentaram três vezes. E o Goiás coleciona duas vitórias - 4 a 2, em Goiânia, pela Copa Sul-Americana, e 2 a 0, no Mineirão, no primeiro turno do Brasileiro. No jogo de volta da Sul-Americana, em Belo Horizonte, o Atlético empatou por 1 a 1 e foi eliminado da competição. "Que os erros nesses jogos nos sirvam de lição. O momento agora é de tudo ou nada, não podemos errar mais", afirmou o lateral-direito Alessandro. O jogador volta ao time titular, no lugar do atacante Wagner, que vinha atuando improvisado na posição. Mário Sérgio manteve o esquema 3-5-2, mas fez alterações na zaga, tirando Gaúcho para a entrada de Thiago Junio. No meio-campo, o treinador optou por Emerson, que ocupará a vaga de Zé Luís, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E o meia Renato retorna à equipe, após cumprir suspensão na última rodada, contra o Criciúma. A maior aposta de Mário Sérgio, porém, está no jovem Zé Antônio, autor dos dois gols do Atlético no empate por 2 a 2 com o Criciúma. "É um jogador que tem evoluído muito, nos ajudado muito", elogiou o treinador.