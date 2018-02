Atlético-MG aposta na ?prata da casa? A diretoria do Atlético-MG confirmou nesta terça-feira a permanência de Procópio Cardoso como treinador do time alvinegro para a temporada de 2005. Os dirigentes atleticanos decidiram também dar o comando do futebol profissional a ex-atletas e antigos ídolos do clube. Humberto Ramos, que foi campeão brasileiro pelo Galo em 1971, foi anunciado como novo diretor de futebol. O ex-jogador Éder Aleixo - que já ocupou o cargo de gerente de futebol - retorna ao clube como auxiliar técnico de Procópio. Função que será oferecida também ao ex-lateral-esquerdo Jorge Valença. "São profissionais que gostam do Atlético e soubemos reconhecer a identidade deles com o clube", destacou o presidente Ricardo Guimarães. Segundo o dirigente, a intenção é valorizar a chamada "prata da casa". Procópio, que assumiu o cargo nas três últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e conseguiu livrar o time do rebaixamento para a Série B da competição, também ressaltou a identidade com o clube do novo diretor de Futebol e dos futuros auxiliares. "Felizmente, o presidente escolheu bem", disse. "Espero que possamos fazer um bom trabalho". Humberto Ramos, que dirigiu o Atlético no Brasileirão de 1999, quando o Galo terminou como vice-campeão, perdendo a final para o Corinthians, disse que recebeu com surpresa o convite. "Sou torcedor do clube e será uma ótima oportunidade de trabalho profissional" Para Éder, o mais importante é voltar a trabalhar "dentro de campo". "Vou atuar em uma área diferente, dentro de campo, no dia a dia, e tomara que o trabalho dê resultado", observou o ex-ponta-esquerda. A comissão técnica não foi ainda totalmente definida. O preparador físico Marcelo Fonseca negocia sua permanência no clube e Eduardo Marinho deverá ser confirmado como treinador de goleiros. DANRLEI - Apesar de estabelecer como prioridade para o próximo ano os atletas formados nas categorias de base, a renovação do contrato do goleiro Danrlei tornou-se uma prioridade para os dirigentes alvinegros. O presidente Ricardo Guimarães, porém, admitiu nesta terça-feira que "está difícil" chegar a um acerto com o camisa 1 - um dos destaques da equipe no Brasileiro deste ano. "A renovação do Danrlei está difícil, pois ele pediu um valor fora da realidade do Atlético e do futebol brasileiro. A negociação não está encerrada, mas a possibilidade de acerto, neste momento, é pequena", afirmou.