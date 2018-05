Atlético-MG aposta no grupo campeão de 2015 e na estrela de Robinho

Campeão em 2013, o Atlético-MG chega forte para a busca do bicampeonato. Com um time experiente e bem entrosado, o Galo esbanja confiança. A manutenção das peças de destaque em 2015 e a chegada do habilidoso Robinho fazem o time largar na frente da concorrência quando o assunto é entrosamento.

Para se ter uma noção do quanto o Atlético-MG tem potencial para chegar forte na disputa pelo título, basta olhar seu elenco: são oito remanescentes da inédita conquista.

O goleiro Victor, herói em 2013, mais uma vez estará debaixo das traves. Do grupo daquele ano, ainda jogarão Marcos Rocha, Leonardo Silva, Leandro Donizete e Luan. Carlos César, Giovanni e Lucas Cândido são opções.

O técnico Diego Aguirre vem acertando o sistema defensivo após a venda de Jemerson e confia num bom entrosamento do recém-chegado Erazo. Do meio para a frente, um quarteto de respeito vai ditar o ritmo. Cazares chegou e vai dividir a armação com Dátolo. Tudo para que Pratto e Robinho decidam no ataque. Com a chegada do “rei das pedaladas’’, Luan e Hiury ficam como opções.

Robinho chegou ao Galo falando em, enfim, ganhar a inédita Libertadores. “Não é obsessão, mas é um título importante que ainda não ganhei. Tenho a oportunidade de ser campeão pelo Atlético-MG e vou atrás disso.”

Victor, a voz do treinador no gramado, também esbanja otimismo. “Hoje, o Atlético está um pouco mais maduro, calejado, cascudo, até pelo que já vivemos na Libertadores. A equipe está qualificada, competitiva, focada e tem tudo para fazer uma grande Libertadores.”

E faz questão de frisar a importância dos remanescentes de 2013. “É legal poder ter os oito no grupo ainda. Isso mostra que o Atlético valoriza aqueles que fazem e fizeram história pelo clube”, diz.

Time-base: Victor; Marcos Rocha, Léo Silva, Erazo e Douglas Santos; Rafael Carioca, Leandro Donizete, Dátolo e Cazares; Robinho e Lucas Pratto

Técnico: Diego Aguirre

Quem chegou: Diego Aguirre (técnico), Erazo (zagueiro), Cazares (meia), Robinho (atacante) e Hiury (atacante)

Quem saiu: Jemerson (zagueiro), Josué (volante), Bruno Tabata (meia), Giovanni Augusto (meia), Guilherme (meia) e André (atacante)

CONHEÇA OS ADVERSÁRIOS DO ATLÉTICO NO GRUPO 5

Melgar-PER

A altitude de 2.500 metros de Arequipa joga a favor do time, que não disputa o torneio desde 1984. Jamais passou de fase e para tentar fazer uma história diferente contratou Arismendi, Santamaría, Estrada, Sánchez, Bolaños e Leudo. E manteve Fernández, Cuesta e Zuñiga.

Colo-Colo

Novamente no caminho do Galo, os chilenos não querem repetir a eliminação logo na fase de grupos ocorrida na Libertadores em 2015 e, para isso, apostam em ataque arrasador com Paredes, Figueroa e Beausejour e na chegada de Tonso, Zaldivia, Contreras e Suazo.

Independiente del Valle-EQU

Os equatorianos sofreram para se garantir. E só conseguiram porque no torneio preliminar López desperdiçou o pênalti que daria a vaga ao Guaraní aos 50 do segundo tempo. Os ‘Do Vale’ de Telechea vão para sua terceira Copa e sonham com a inédita vaga nas oitavas.