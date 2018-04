Atlético-MG aposta vitória com torcida Com a obrigação de somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento, o Atlético-MG enfrenta o Internacional neste sábado, às 16h, no Mineirão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alguns jogadores apelaram à torcida alvinegra para que compareça em bom número ao estádio para incentivar o time. O volante Emerson, por exemplo, prometeu doar 20 cestas básicas para instituições de caridade caso o Mineirão receba um público de pelo menos 20 mil pessoas. Ao conclamar a torcida, os atleticanos prometem fazer a sua parte em campo. "O único resultado que nos interessa é a vitória, porque a gente esta em situação difícil na tabela", observou o zagueiro André Luiz. "Vamos fazer de tudo pela vitória. Temos de fazer os três pontos de tudo quanto é forma", emendou o volante Walker. Para o goleiro Danrlei, a partida deste sábado será o reencontro com o grande rival dos tempos de Grêmio. "Se tivermos a felicidade de vencer, a noite inteira vai ser de ligações de gremistas lá dizendo que eu ganhei um Gre-nal", disse. "Mas o mais importante é a vitória, porque nós precisamos dela, não porque é o Internacional", salientou o goleiro. O técnico Jair Picerni fará três alterações no time que começa jogando. O lateral-direito Alessandro e o zagueiro Gaúcho perderam a vaga de titular e serão substituídos pelo garoto Rodrigo Dias e Adriano, respectivamente. No meio-campo, Zé Luís está vetado pelo departamento médico e Márcio Araújo ocupará a posição. O Galo está em 19º lugar na classificação, com 34 pontos ganhos e vem de uma derrota para o líder Santos (2 a 0), na Vila Belmiro.