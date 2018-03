Atlético-MG apresenta novo reforço O Atlético-MG apresentou nesta segunda-feira seu mais novo reforço para o segundo semestre: o volante Hélcio, do Paraná Clube, que acertou sua vinda para Belo Horizonte, trocado, por empréstimo de um ano, pelo lateral-direito Bosco. Mas não houve evolução em relação à contratação do meia Lúcio Flávio, também do Paraná, que estava emprestado ao São Paulo. O jogador está pedindo um salário acima do teto salarial do clube mineiro. Já a venda do volante Gilberto Silva, que ajudará a aliviar a crise financeira do Atlético, está próxima de ser concretizada pela diretoria. O presidente do clube, Ricardo Guimarães, e o presidente do Conselho Deliberativo, Alexandre Kalil, chegaram sábado de Londres, onde se reuniram com dirigentes ingleses interessados na aquisição do jogador. O nome do interessado não foi divulgado, mas especula-se que Arsenal, Manchester United e Aston Villa disputam o passe do pentacampeão mundial. O Villarreal, porém, ainda não desistiu do negócio. Segundo jornais espanhóis, diretores do clube estariam chegando a Belo Horizonte, onde pretendem aumentar a proposta ao Atlético para contratar Gilberto Silva. Em junho, o Atlético recusou uma proposta do Villarreal de US$ 6 milhões. Para a Copa dos Campeões, o técnico Geninho confirmou a estréia do zagueiro Nem e do volante Leonardo contra o Bahia, nesta quarta-feira, às 18h30, em Teresina, pela segunda rodada da competição. O zagueiro Nem toma a vaga de Erlon, enquanto Leonardo entra no lugar de Genalvo. O Atlético precisa da vitória para manter as chances de classificação para as quartas-de-final da Copa dos Campeões. Na partida de estréia, a equipe empatou com o Vasco por 3 a 3.