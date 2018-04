Atlético-MG apresenta zagueiros Benítez e Jorge Luiz O Atlético Mineiro apresentou nesta sexta-feira o paraguaio Pedro Juan Benítez e o carioca Jorge Luiz, ambos zagueiros. Benítez, que atuava no Tigres, do México, elogiou a estrutura do clube, enquanto Luiz prometeu determinação em busca do título do Brasileirão.