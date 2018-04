Atlético-MG arranca empate contra o Sport no Mineirão

O Atlético Mineiro perdeu a oportunidade de somar mais três pontos e encostar nos líderes do Brasileirão neste domingo ao empatar com o Sport, penúltimo colocado, por 1 a 1, jogando no Mineirão, em partida válida pela 22.ª rodada da competição.

Com uma atuação sofrível, o Atlético completou cinco rodadas sem vitória na competição e segue em queda livre na tabela de classificação. O último triunfo no Brasileiro aconteceu no dia 2 de agosto, sobre o Coritiba, por 3 a 2. O time mineiro soma agora 34 pontos e permanece fora do G-4.

A equipe pernambucana tem 17 pontos e continua na luta contra o rebaixamento, na penúltima colocação. Mas pelas chances desperdiçadas, o time comandado pelo técnico Péricles Chamusca bem que poderia ter deixado o estádio com um resultado positivo.

Com muitos desfalques no meio-campo, o Atlético entrou em campo com três zagueiros e sem inspiração ofensiva para superar a marcação do time de Recife. Ainda no primeiro tempo, a torcida demonstrou a insatisfação com a atual fase do time. Com 20 minutos de jogo começaram os protestos.

Jogando no erro da equipe da casa, o Sport desperdiçou três grandes chances para abrir o marcador. O Atlético, por sua vez, praticamente não finalizou nos primeiros 45 minutos e os jogadores foram para o intervalo debaixo de vaias.

Na etapa final, o técnico Celso Roth decidiu mudar o esquema tático e promoveu a entrada do atacante Rentería no lugar do zagueiro Alex Bruno. Logo no início, porém, a situação ficou ainda mais complicada para o time mineiro. Com um minuto, o meia Andrade cobrou falta e acertou a trave do gol de Bruno. Na sequência, o atacante Arce aproveitou o rebote e fez 1 a 0.

O Atlético tentou reagir rápido, mas a cabeçada de Diego Tardelli parou na trave do gol de Magrão, aos cinco minutos. O empate só veio aos 30 minutos. Após cobrança de escanteio, o meia Renan Oliveira, que substituiu Éder Luís, aproveitou o desvio de Rentería e deixou o placar igual.

O time da casa ainda pressionou pelo gol da vitória, mas deu espaços para o Sport, que desperdiçou oportunidades nos minutos finais. "Infelizmente está difícil, a gente não vem jogando bem e por isso não vem ganhando. Está complicado", reclamou o meia atleticano Evandro.

"Não acabou o encanto, não pode ser isso. Os jogadores são os mesmos...", observou o volante Renan, comentando a queda de rendimento do Atlético nas últimas rodadas.

O Atlético volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, em partida adiada. No próximo domingo, encara o Santo André, no ABC paulista. No sábado, o Sport recebe o Botafogo, na capital pernambucana.

ATLÉTICO-MG 1 X 1 SPORT

Atlético-MG - Bruno; Alex Bruno (Rentería), Welton Felipe e Werley; Carlos Alberto, Renan, Tchô (Felipe), Evandro e Thiago Feltri; Éder Luís (Renan Oliveira) e Diego Tardelli. Técnico: Celso Roth

Sport - Magrão; Moacir, Igor, Durval e Dutra; Andrade, Hamílton, Sandro Goiano e Luciano Henrique (Juninho); Arce (Ciro) e Wilson. Técnico: Péricles Chamusca

Gols - Arce, a 1 minuto, e Renan Oliveira, aos 30 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos - Alex Bruno, Evandro, Felipe, Carlos Alberto (Atlético-MG); Hamílton, Moacir, Sandro Goiano (Sport)

Árbitro - Paulo César Oliveira (SP)

Renda - R$ 262.519,00

Público - 19.783 pagantes

Local - Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)