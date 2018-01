Atlético-MG arranca empate no Mineirão Depois de estar perdendo por 2 a 0, o Atlético-MG conseguiu reagir e empatou nesta quarta-feira com o Ipatinga, por 2 a 2, no Mineirão, sustentando a liderança do Campeonato Mineiro. Com o resultado, a equipe do técnico Procópio Cardoso chegou aos 13 pontos ganhos em seis partidas. Mas poderá ser ultrapassada na tabela hoje (24) pelo rival Cruzeiro, que está em segundo, com 12, e encerra a rodada diante do Mamoré, em Belo Horizonte. O time do Vale do Aço, que conquistou o seu primeiro ponto na história do confronto com o Atlético, soma agora 11 pontos em seis jogos. O Galo sofreu um desfalque horas antes da partida. O meia-atacante argentino Prieto, que substituiria Rodrigo Fabri - suspenso - e faria a sua estréia como titular da camisa alvinegra, sentiu dores na coxa esquerda e foi vetado pelo departamento médico. Fabri fez falta, mas num primeiro tempo bastante movimentado, o goleiro Rodrigo Posso, do Ipatinga, foi determinante para que sua equipe deixasse o campo com vantagem no placar. Foram pelo menos três grandes defesas, que evitaram os gols atleticanos. Sem se intimidar, o time do Vale do Aço abriu o marcador aos 17 minutos, quando o atacante Marinho recebeu livre na área e, com o gol vazio, fez 1 a 0. O Atlético ainda foi salvo pelas traves em duas oportunidades. A sorte, porém, não foi capaz de encobrir as falha da defesa alvinegra. Logo no início da etapa final, aos sete minutos, outra vez Marinho marcou para o Ipatinga. Foi o sétimo gol do atacante, que assumiu a artilharia da competição. Após o gol, a equipe do interior recuou e o time de Procópio conseguiu descontar aos 27 minutos. O atacante Quirino cobrou pênalti e acordou a torcida atleticana no Mineirão. Sete minutos depois, Quirino cabeceou no travessão e o atacante Marcelinho, que está de partida para a Dinamarca e fazia a sua despedida, empatou o jogo. Outros quatros jogos completaram a rodada de ontem do Campeonato Mineiro: Villa Nova 3 x 0 Guarani; URT 4 x 1 América-MG; Caldense 1 x 1 Ituiutaba e Valério 0 x 0 Democrata-SL.