Atlético-MG arrasa o Estrela-ES: 6 a 0 Em ritmo de treino, o Atlético-MG arrasou nesta quarta-feira o Estrela do Norte-ES e assegurou vaga na segunda fase da Copa do Brasil. O time mineiro goleou a equipe capixaba por 6 a 0, no Mineirão, e agora enfrenta o Brasiliense. O Galo já havia vencido por 4 a 3 o jogo da ida, em Cachoeiro do Itapemirim, e se classificaria com um empate ou mesmo uma derrota por um gol de diferença, desde que inferior ao placar do primeiro confronto. Mas em campo os jogadores seguiram à risca a estratégia de não dar chances ao adversário. A missão atleticana foi ainda facilitada em face do desarticulado sistema defensivo do Estrela do Norte. O atacante Euller, encobrindo o goleiro Fabiano, deu início à goleada atleticana, aos 19 minutos do primeiro tempo. Três minutos depois, o meia Rodrigo Fabri cobrou pênalti e ampliou. Ainda na etapa inicial, o armador Renato fez 3 a 0 para o time da casa. Nem a chuva insistente que caía na noite desta quarta-feira em Belo Horizonte foi capaz de esfriar o ímpeto alvinegro nos 45 minutos finais. O atacante Fábio Júnior, que entrou no lugar de Quirino, recebeu uma assistência de Euller e fez o quarto, aos 11 minutos. Pouco depois, novamente Euller, aos 15, fez 5 a 0. Aos 30 minutos, Fábio Júnior deixou sua marca mais uma vez: 6 a 0. A Caldense venceu o Friburguense por 2 a 1, mas como havia perdido a partida de ida por 4 a 1, não conseguiu a classificação.