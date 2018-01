Atlético-MG assume a quinta colocação Com direito a um gol de bicicleta do zagueiro Scheidt, o Atlético-MG venceu nesta quinta-feira à noite, de virada, o São Caetano, por 3 a 1, no Estádio Independência, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time mineiro chegou aos 51 pontos, assumindo a quinta colocação da competição. A derrota mantém o time do ABC longe dos primeiros colocados, em 10º lugar, com 45 pontos. Ao contrário do que se poderia esperar, as duas equipes que mais empataram neste Brasileiro - 12 vezes cada uma - fizeram uma partida movimentada, com várias chances de gol. E foi o time do técnico Tite que saiu na frente. Aos 15 minutos, após uma tabela do ataque paulista, Somália fez 1 a 0. Porém, dois minutos depois, o atacante Fábio chutou de virada, sem chance para o goleiro Sílvio Luiz, igualando o marcador. As equipes continuaram em busca do gol, o que acabou acontecendo numa jogada surpreendente de Scheidt. O capitão do time mineiro trocou bola com Fábio Júnior, dominou no peito, e, de bicicleta, acertou o ângulo do gol do São Caetano. Com o golaço, o zagueiro se recuperou de uma semana difícil em que foi criticado pela falha no jogo contra o São Paulo, domingo, e pela revolta demonstrada ao ser substituído pelo técnico Marcelo Oliveira na mesma partida. Em desvantagem, o time do ABC paulista continuou com um ímpeto ofensivo, obrigando o goleiro atleticano a fazer boas defesas. Mas o São Caetano não voltou para a etapa final com o mesmo gás e permitiu que os mineiros ampliassem, aos 26 minutos, quando o zagueiro Luiz Alberto, de cabeça, encobriu Sílvio Luiz, fazendo 3 a 1.