Atlético-MG assume o primeiro lugar O Atlético-MG venceu neste domingo o Tupi, por 2 a 1, no Mineirão, e assumiu a liderança do Campeonato Mineiro. A equipe, que conquistou sua quinta vitória consecutiva na temporada, a quarta pelo Estadual, foi favorecido pela derrota por 3 a 2 do América-MG, em Patos de Minas, para a URT. Em dez rodadas, o time do técnico Paulo Bonamigo soma agora 21 pontos, um a mais que o América. Atlético e América se enfrentam no próximo domingo, em jogo que vale a liderança do campeonato. Diante de um adversário que não se intimidou jogando no Mineirão, a equipe da capital encontrava dificuldades para entrar no sistema defensivo do time de Juiz de Fora, que chegou a ameaçar o gol de Eduardo. Mas, aos 27 minutos, o lateral Michel avançou pela esquerda e cruzou para a área. O atacante Wagner mergulhou e, de cabeça, acertou o travessão. A bola ainda bateu no gramado e o armador Renato, debaixo das traves, completou para o gol. O árbitro Rogério Pereira da Costa assinalou gol de Renato. Em desvantagem no placar, o Tupi voltou com mais disposição do intervalo e passou a pressionar o time da casa. Aos 21 minutos, após uma cobrança de falta da esquerda, Marinho concluiu para o gol vazio em uma falha coletiva da zaga alvinegra. Após sofrer o gol de empate, o Atlético acordou e criou oportunidades para marcar, o que aconteceu aos 35 minutos. Renato, destaque da partida, recebeu a bola na entrada da área, driblou o adversário, e tocou no canto esquerdo do goleiro Paulo César. Com a derrota, o Tupi permanece em uma posição intermediária na tabela, em oitavo lugar, com 11 pontos em nove partidas disputadas. Em outros dois jogos pela rodada do Estadual, Guarani e Mamoré empataram em 0 a 0 e o Rio Branco venceu a Caldense por 2 a 0.