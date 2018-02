Atlético-MG bate Goiás e se classifica às oitavas da Copinha O Atlético Mineiro garantiu vaga nas oitavas-de-final da Copa São Paulo de Juniores ao derrotar o Goiás, de virada, por 3 a 1, em partida disputada nesta terça-feira no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo. O primeiro gol foi marcado pelo Goiás, aos 45 minutos do primeiro tempo, pelo atacante Gabriel. Os atleticanos só conseguiram balançar a rede depois de receberem uma "bronca" no intervalo do técnico Marcelo Oliveira. Os gols foram feitos por Paulo Henrique, Jéferson e Rafael Aguiar. Agora, o Atlético-MG, que segue invicto na competição (três vitórias e um empate), enfrentará o Santos, que bateu o Paraná por 2 a 0. Atualizado às 23h21