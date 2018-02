Atlético-MG bate Grêmio e respira O Atlético-MG venceu o Grêmio por 1 a 0, neste sábado, em jogo válido pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro e chegou a 50 pontos, mantendo-se com chances de escapar da Segunda Divisão em 2005. O gol foi marcado aos 40 segundos do primeiro tempo, numa jogada em que o Atlético-MG aproveitou-se do desinteresse do já rebaixado Grêmio pela partida. Pouco depois da saída de bola, o armador Renato passou por toda a defesa gremista e cruzou rasteiro para Quirino concluir. Cauteloso, o Atlético-MG resolveu não forçar o ritmo e assegurar o resultado, talvez sentindo que o adversário não esboçaria reação. Com dois times apáticos em campo, o jogo tornou-se monótono e teve poucos lances de ataque. No segundo tempo, o Grêmio forçou um pouco mais, mas só conseguiu duas boas chances. Aos 34 minutos, Marcelinho exigiu boa defesa de Danrlei. Aos 38, o goleiro do Atlético-MG voltou a salvar o time ao defender um chute de Cláudio Pitbull. Aos 41, num contra-ataque, Rubens Cardoso poderia ter ampliado, mas chutou para fora.