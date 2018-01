Atlético-MG bate Náutico de virada O Atlético Mineiro venceu o Náutico, nesta quarta-feira à noite, no Estádio dos Aflitos, no Recife, por 2 a 1, consolidando o seu favoritismo. Para disputar as quartas-de final da Copa do Brasil, poderá até perder por um gol no jogo da volta, em Belo Horizonte. Alexandre marcou os dois gols para o Atlético; aos 16 do primeiro, e aos 10 minutos do segundo tempo. O Náutico abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo com Mabília. A equipe pernambucana surpreendeu no início do jogo com boa marcação e velocidade. Aos 15 minutos da primeira etapa, Mabília abriu o placar. O Atlético Mineiro chegou ao empate aos 16 minutos, por meio de Alexandre. Na segunda etapa, o Atlético impôs seu ritmo e acabou chegando ao segundo gol novamente com Alexandre, aos 10 minutos. Nem mesmo a expulsão, aos 18 minutos, de Ferrugem, do Atlético, abalou a equipe, que manteve a supremacia mesmo desfalcada. Ficha Técnica: Náutico: Gilberto Mineiro; Marco Aurélio, Erlon, Sílvio e Esquerdinha; Adílson (André Jacaré), Fábio, Mabília e Jean Carlos; Jorge Henrique (Cláudio) e Kuki. Técnico: Heriberto da Cunha. Atlético-MG: Velloso; Cicinho, André Luiz, Scheidt e Marquinhos; Hélcio (Ferrugem), Genalvo, Alexandre e Lúcio Flávio (Nem); Guilherme e Alessandro (Juninho). Técnico: Celso Roth. Gols: Mabília aos 15 e Alexandre aos 16 minutos do primeiro tempo; Alexandre aos 10 minutos do segundo tempo. Árbitro: Heber Roberto Lopes (PR). Cartão amarelo: Velloso, Marquinhos, Juninho, Lúcio Flávio, Adílson, Sílvio e Cláudio. Cartão vermelho: Ferrugem. Público: 12.283 pagantes. Local: Estádio dos Aflitos.