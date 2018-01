Atlético-MG bate o América-RJ de virada e se classifica De virada, o Atlético Mineiro assegurou na noite desta quarta-feira uma vaga nas oitavas-de-final da Copa do Brasil ao vencer o América-RJ por 2 a 1, no Mineirão, pelo jogo de volta da segunda fase do torneio, após empate por 1 a 1 na ida. Na próxima fase, o time do técnico Levir Culpi enfrentará o vencedor do confronto entre Villa Nova e Avaí, que empataram por 0 a 0, em Nova Lima (MG), no primeiro jogo do duelo. Após um primeiro tempo sem gols, as emoções do da partida no Mineirão ficaram reservadas para a etapa final. Aos dez minutos, o time carioca calou o Mineirão e deixou apreensiva a torcida alvinegra. O meio-campista Maicon cobrou falta e abriu o marcador. A resposta do time alvinegro, porém, foi rápida. Dois minutos depois, o lateral-esquerdo Thiago Feltri recebeu na intermediária e arriscou, acertando o canto esquerdo do goleiro Eduardo: 1 a 1. O placar levaria a decisão para a cobrança de pênaltis, mas o Atlético estava decidido a definir no tempo regulamentar. Aos 26 minutos, o lateral Coelho cruzou da direita e o armador Marcinho completou para as redes, virando o marcador em favor do Atlético. O técnico americano Aílton Ferraz fez alterações procurando dar mais poder ofensivo à sua equipe em busca do empate que lhe garantiria a classificação. Mas o Atlético administrou o resultado e garantiu a classificação. ?Conseguimos virar, mas temos de ter atenção pois nos próximos jogos isso pode não se repetir?, alertou Marcinho, que atribuiu à vitória à garra e ao preparo físico do time alvinegro. ?È preciso manter o equilíbrio emocional, mas o importante é que conseguimos nos superar?, reforçou o zagueiro e capitão Marcos. Já o goleiro do América, o ex-atleticano Eduardo, um dos destaques da partida - que foi saudado pela torcida do Galo -, lamentou a desclassificação. ?Foi um jogo bom, mas tivemos a infelicidade de tomar o gol do Atlético logo depois de abrirmos o marcador?. O técnico Aílton Ferraz preferiu parabenizar seu time pela atuação. ?Eles acharam que ia ser fácil e suaram para conseguir o resultado?. ATLÉTICO MINEIRO 2 X 1 AMÉRICA-RJ Atlético Mineiro - Diego, Coelho, Lima, Marcos e Thiago Feltri; Rafael Miranda, Bilu, Marcinho e Danilinho; Éder Luís (Germano) e Vanderlei (Galvão). Técnico: Levir Culpi. América-RJ - Eduardo; Dênis (Fidalgo), André, Cleiton (Leandro Chaves) e Maciel; Válber, Maicon, Argeu e Chiquinho; Júnior Amorim e Marco Brito (Douglas). Técnico: Aílton Ferraz. Gols - Maicon, aos dez; Thiago Feltri, aos 12, e Marcinho, aos 26 minutos do segundo tempo. Árbitro - Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP). Cartões amarelos - André, Maciel, Marco Brito e Argeu. Público e Renda - Não disponíveis. Local - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).