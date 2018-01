Atlético-MG bate o Democrata e fica mais perto da final O Atlético está bem perto de acabar com a ausência de três anos das finais do Campeonato Mineiro - a última vez que decidiu um estadual foi em 2004. No jogo mais polêmico do ano em Minas Gerais, o Galo venceu por 2 a 1 o Democrata de Governador Valadares na partida de ida pelas semifinais e agora pode até perder por um gol de diferença, no próximo sábado, novamente no Mineirão, para garantir vaga na decisão e tentar quebrar um jejum que dura desde 2000, quando o clube levantou seu último Mineiro. Depois de ter seu estádio, Mamoud Abras, vetado pelo Corpo de Bombeiros por não poder abrigar 15 mil torcedores, como exigia o regulamento, o Democrata, parceiro do Atlético, decidiu mandar o jogo no Mineirão, fato que revoltou o Cruzeiro, que promete entrar com um pedido de anulação da partida. Vários jogadores do Democrata pertencem ao alvinegro da capital. O Democrata vendeu caro a derrota. Marcando com eficiência e bloqueando as principais armas do Atlético, o time do interior abriu o placar logo aos 11 minutos, com Wanderson, após falha do volante Bilu. O susto fez o Atlético partir para cima, mas, mesmo sem mostrar muita organização, o time criou oportunidades claras, desperdiças por Vanderlei e Lima. Aos 45 minutos, quando pressionava, o Atlético empatou o jogo com Rafael Miranda, que desviou de cabeça a cobrança de escanteio de Coelho. O jogo foi mais aberto no segundo tempo e as chances se alternaram entre as equipes até Vanderlei fazer o gol da virada do Atlético, aos 9 minutos, emendando um cruzamento de Marcinho. A partir daí, o Galo dominou o jogo e esteve perto de ampliar o placar, mas foi ineficiente nas conclusões. Mesmo bem armado em campo, o Democrata só teve uma boa chance, desperdiçada por Élber. Democrata-GV 1 x 2 Atlético Democrata-GV - Vilar; Marcelinho, Lúcio, Rancharia e Ernane (Luiz Cláudio); Henrique, Tôto (Edílson), Glaydson e Wanderson ; Leandro Carrijo (Elber) e Amílton. Técnico: José Maria Pena Atlético - Diego; Coelho , Marcos , Lima e Thiago Feltri; Rafael Miranda, Bilu, Danilinho (Germano) e Marcinho; Vanderlei (Galvão) e Eder Luís (Lúcio). Técnico: Levir Culpi Gols - Wanderson, aos 11, e Rafael Miranda, aos 45 minutos do 1º tempo; Vanderlei, aos 9 minutos do 2.º tempo. Árbitro - Ricardo Marques Ribeiro Renda - R$ 201.630,00 Público - 19.750 Local - Mineirão, em Belo Horizonte (MG)