Atlético-MG bate Tombense e larga na frente na semifinal

BELO HORIZONTE - O Atlético-MG saiu na frente nas semifinais do Campeonato Mineiro. Mesmo atuando fora de casa, no Estádio Almeidão, a equipe do técnico Cuca venceu o Tombense por 2 a 0, neste sábado, e garantiu vantagem para a partida da volta, que será realizada no domingo que vem, no Estádio Independência. Luan e Leandro Donizete marcaram os gols do jogo.

A partida ficou marcada pelas homenagens que a antecederam. Antes do apito inicial do árbitro, a emoção tomou conta dos jogadores quando foi decretado um minuto de silêncio, em homenagem a Marquinhos Galhardo, que era jogador do Tombense e morreu na última terça em acidente automobilístico. Uma bandeira com a foto dele foi colocada no estádio pela diretoria do clube.

Com a bola rolando, o Atlético-MG foi para cima e conseguiu o primeiro gol aos 26 minutos da etapa inicial. Após cruzamento da esquerda, Alecsandro cabeceou em cima do goleiro Marcelo Carné. No rebote, Luan tocou para o gol vazio e abriu o placar.

A vantagem relaxou a equipe, que diminuiu o ritmo e esperou o adversário ir para cima. Victor e a falta de pontaria dos atacantes do Tombense impediam o empate. Depois de muito sufoco, o Atlético-MG marcou o segundo aos 36 do segundo tempo. Leandro Donizete aproveitou sobra de fora da área, bateu de primeira e fez um golaço.