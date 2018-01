Atlético-MG busca 1ª vitória em casa Em busca de sua segunda vitória no Campeonato Mineiro, a primeira em casa, o Atlético-MG enfrenta nesta quarta-feira o Democrata de Sete Lagoas, às 21h45, no Mineirão. O triunfo sobre o Ituiutaba, no último domingo, deu mais tranqüilidade ao time alvinegro, que estreou perdendo em Belo Horizonte para o Valério. O Galo está em sexto lugar na tabela de classificação, com três pontos ganhos em dois jogos. Com uma partida a mais, o Democrata-SL ocupa a oitava posição, também com três pontos. O técnico atleticano, Procópio Cardoso, poderá contar com dois importantes reforços: o armador Renato e o atacante Quirino, que defenderam na Colômbia a Seleção Brasileira Sub-20 no Campeonato Sul-Americano da categoria. O treinador praticamente confirmou a escalação da dupla. "Eles fizeram muita falta", comentou. O jogo desta quarta à noite terá arbitragem de um trio paulista. A Federação Mineira de Futebol (FMF) acatou o pedido do Atlético de ter árbitros de outro estado para apitar seus jogos. O clube da capital alega que foi prejudicado pela arbitragem nas primeiras duas rodadas da competição. Cléber Wellington Abade apita a partida, tendo como assistentes Nilson de Souza Monção e Marcelo Carvalho. Em retaliação à decisão dos dirigentes atleticanos, o Sindicato dos Árbitros de Minas Gerais decidiu que não irá mais ceder nenhum profissional para jogos do Atlético em qualquer categoria.