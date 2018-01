Atlético-MG busca a liderança isolada Depois de passar a semana se preparando, o Atlético-MG recebe o Coritiba neste sábado, às 16 horas, no Mineirão, pensando em assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Para isso, o time conta com um tropeço do rival Cruzeiro, que também joga no sábado, contra o Guarani, em Campinas. Com o mesmo número de pontos ganhos que o Atlético, 13 em cinco jogos, o Cruzeiro leva vantagem no saldo de gols. O técnico Celso Roth manterá Ferrugem no lugar de Hélcio, que foi afastado após sofrer uma fratura exposta no antebraço esquerdo. Sem qualquer outro problema de ordem médica, ele utilizará novamente o esquema 4-4-2, com o jovem Genalvo no meio-campo, ao lado de Lúcio Flávio e Alexandre. O ataque atleticano será formado por Guilherme e Alessandro. Durante a semana, Roth treinou bastante as jogadas pelas laterais, com Cicinho e Marquinhos. "As jogadas pelas laterais têm dado certo, principalmente, com as chegadas do Alexandre como homem surpresa", explicou o treinador.