Atlético-MG busca a reabilitação O Atlético-MG vai tentar se reabilitar no Campeonato Brasileiro diante do Botafogo, neste sábado, às 18h10, no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador (RJ), em partida válida pela quarta rodada da competição. Derrotado em casa pelo Brasiliense, por 1 a 0, no último final de semana, o Atlético está no 10º lugar na classificação, somando quatro pontos em três jogos. O time mineiro inicia neste sábado uma série de três jogos fora de Belo Horizonte, sendo dois pelo Brasileiro (Botafogo e Santos) e um pela Copa do Brasil (Ceará). No treinamento de sexta-feira, o técnico Tite decidiu sacar o volante Amaral. Com isso, Ataliba ganhou a vaga de titular e atuará ao lado de Walker. O treinador justificou a mudança devido à suspensão de Amaral na Copa do Brasil - o jogador recebeu o terceiro cartão amarelo e não poderá atuar no jogo de volta contra o Ceará, no dia 18. O ex-titular, porém, sequer ficará no banco de reservas. Tite decidiu também dar nova oportunidade para o meia Ramon, de apenas 16 anos. "O Ramon foi um dos melhores em campo na quarta-feira (no empate por 1 a 1 contra o Ceará), deu qualidade ao meio-campo e merece continuar na equipe", disse o técnico.