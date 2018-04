Atlético-MG busca a reabilitação em casa contra o Avaí

Com o objetivo de tentar retornar ao G-4, o Atlético Mineiro recebe o Avaí, nesta quinta-feira, às 21 horas, no Mineirão, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time deixou o grupo de elite após a derrota para o Corinthians, na última rodada, e agora busca se recuperar em casa. O time mineiro soma 32 pontos, dois a mais que a equipe catarinense, que não perde há nove rodadas e é a maior surpresa no momento.

Mais uma vez Roth terá muitos problemas para escalar o time que entra em campo: o volante Renan, o atacante Diego Tardelli e o zagueiro Alex Bruno, cumprem suspensão. O treinador também não poderá contar com o goleiro Bruno - reserva de Aranha -, lesionado. Com isso, Edson ganha nova chance como titular do gol atleticano. E ainda perdeu o volante Serginho, que sofreu um estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito e vai ficar pelo menos um mês em tratamento.

A tendência é que Roth opte por retornar ao esquema 4-4-2, mantendo Tchô como titular e Renan Oliveira na armação, na vaga de Júnior. No ataque, a grande novidade poderá ser o colombiano Rentería como substituto de Tardelli.