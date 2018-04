Atlético-MG busca adaptação ao gramado sintético

TIJUANA - Um dos desafios do Atlético-MG no confronto das quartas de final da Libertadores, nesta quinta-feira, contra o Tijuana, é o campo de grama sintética no Estádio Caliente. Por isso, algumas horas depois de chegar ao México, o grupo já foi treinar nesta quarta em um local com essas condições. A luta é para conseguir uma rápida adaptação.

"É totalmente diferente da grama normal, que a gente está acostumado. A bola prende bastante, o jogo fica mais rápido", avaliou o volante Pierre, um dos titulares do Atlético-MG, após participar do treino nesta quarta-feira em Tijuana.

Para o atacante Jô, a adaptação não será difícil. Mesmo porque, ele já jogou em grama sintética quando estava no CSKA Moscou, da Rússia. "Para mim, não incomoda", disse o jogador, ressaltando que os companheiros também não reclamaram.

No jogo contra o Tijuana, o Atlético-MG terá o desfalque certo do lateral-esquerdo Richarlyson, que está com uma infecção e nem viajou para o México - Júnior César entra em seu lugar. E o técnico Cuca ainda tem uma dúvida na zaga, pois o titular Leonardo Silva se recupera de fratura na mão direita e pode ser substituído por Gilberto Silva.