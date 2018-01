Atlético-MG busca liderança em Patos O Atlético-MG tenta se reencontrar com a vitória no compromisso deste sábado, às 15 horas, contra Mamoré, em Patos de Minas, pelo Campeonato Mineiro. Após uma série de cinco triunfos consecutivos, o Galo tropeçou em casa na última rodada e só empatou com o Ipatinga, por 2 a 2. Resultado que custou a liderança da competição. O time alvinegro ocupa o segundo lugar, com 13 pontos, dois atrás do líder Cruzeiro, que na última quinta-feira derrotou o próprio Mamoré e reassumiu a ponta da tabela. A equipe de Patos de Minas está em penúltimo lugar, com apenas três pontos ganhos. O técnico Procópio Cardoso poderá contar com a volta do meia Rodrigo Fabri, considerado atualmente o principal destaque do time. Após o empate com o Ipatinga, o treinador não escondeu que o considera indispensável. "Que responsabilidade, né? Mas é bom que a turma acredita em mim", comentou o meio-campista. "Mas eu estou preparado. Esse ano eu estou me sentindo muito bem e estou pronto para essa responsabilidade". A dúvida de Procópio está na lateral-esquerda. O titular Rubens Cardoso, contundido, e seu substituto imediato, Leandro Smith, suspenso, estão fora do jogo. O técnico estuda três opções: escalar um dos laterais direitos Tesser e Rodrigo Dias ou deslocar para a posição o zagueiro Adriano.