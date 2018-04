Atlético-MG busca primeira vitória O Atlético-MG busca amanhã, às 21h40, no estádio Independência, a sua primeira vitória na Copa Sul-Minas. Pela terceira rodada da competição, o time de Levir Culpi terá pela frente o Atlético Paranaense, atual campeão brasileiro. Na estréia, em casa, o Galo ficou no empate sem gols com o Figueirense e, no último domingo, perdeu em Santa Catarina para o Criciúma, por 2 a 1. O treinador alvinegro não poderá contar com o volante Gilberto Silva e o atacante Marques, que estão servindo à Seleção Brasileira. Levir ainda perdeu o lateral-direito Baiano, que sofreu uma entorse no joelho direito no último jogo e foi vetado para a partida. Ele não participou do treinamento da tarde de hoje, no CT de Vespasiano. No seu lugar, Levir testou o jovem Bosco. Cleison deverá ser mantido no time, ocupando a vaga de Gilberto Silva. Djair, expulso na primeira rodada, volta à equipe. A principal dúvida era quanto ao companheiro de Guilherme no ataque atleticano, mas Wellington Amorim deverá ocupar a vaga de Marques.