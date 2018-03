Atlético-MG busca reabilitação na Vila O Atlético Mineiro tenta conter o abatimento pela desclassificação na Copa do Brasil em busca de uma vitória contra o Santos, neste domingo, às 16 horas na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Tite relacionou o mesmo grupo de jogadores da derrota por 2 a 0 para o Ceará, em Fortaleza, na última quarta-feira. O treinador espera que os atletas tenham absorvido a eliminação na competição e iniciem uma reabilitação no Brasileirão. O time mineiro vem de duas derrotas consecutivas - para Brasiliense, em casa, e Botafogo, no Rio de Janeiro. Em quatro jogos, o time mineiro soma quatro pontos "O Ceará é passado, projetamos a recuperação no Brasileiro. Eles (jogadores) têm consciência disso. É um grupo que não se esconde da responsabilidade e, mesmo errando, busca o resultado até o fim", confia Tite. O armador Ramon, de apenas 16 anos, titular do meio-campo atelticano nos últimos jogos, repete o discurso do comandante, lembrando que falta à equipe um melhor desempenho ofensivo. "Temos de levantar a cabeça e procurar vencer o Santos, no domingo. Precisamos ganhar fora de casa", destacou. "Será um jogo complicado, mas vamos trabalhar bem e procurar melhorar o aproveitamento nas finalizações". Ao contrário do que costuma fazer, Tite não antecipou na sexta-feira a equipe que começa jogando.