Atlético-MG busca terceira vitória seguida no Brasileirão para manter boa fase

Embalado por duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro buscará a manutenção da boa fase com o terceiro triunfo neste sábado, quando encara o São Paulo, às 19 horas, no estádio do Morumbi, na capital paulista, em duelo válido pela quarta rodada da competição.

Depois de estrear com derrota para o Vasco, o time mineiro venceu as duas partidas seguintes contra Vitória e Corinthians, ambas em casa, e mudou totalmente o astral. Tem, assim, seis pontos e ocupa a quarta posição na competição nacional. Além disso, contando com o empate sem gols contra a Chapecoense, pela Copa do Brasil, está há três partidas sem perder.

O clima tranquilo criado pelos triunfos recentes permeou os treinos do Atlético-MG em preparação para a partida em São Paulo. Em campo, Thiago Larghi poderá mudar algumas peças em razão do desgaste físico de alguns jogadores pela sequência dura de jogos e também devido à proximidade do duelo contra o San Lorenzo, da Argentina, pela Copa Sul-Americana. A partida está marcada para esta terça-feira, em Belo Horizonte, e, como perdeu o jogo de ida por 1 a 0, a equipe mineira precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar de fase.

Os veteranos Leonardo Silva e Ricardo Oliveira são dois dos que podem ser preservados. O zagueiro ainda nem jogou no Brasileirão, mas atuou na última partida contra a Chapecoense, pela Copa do Brasil, e pode ser poupado pois ficou um tempo sem jogar, além da idade avançada, justificativa que também pode ser usada para dar descanso ao centroavante.

Se houver alterações, Elias e Cazares, acostumados a figurar entre os titulares na temporada passada, podem ganhar uma chance entre os 11 de Larghi. O equatoriano se recuperou recentemente de lesão e o volante perdeu vaga no time por conta das boas atuações do jovem Gustavo Blanco.

Contratado por empréstimo junto ao Palmeiras, o zagueiro Juninho foi apresentado e regularizado nesta semana e deverá estar entre os relacionados de Thiago Larghi para a partida.

Quem deve permanecer no time titular é o zagueiro Gabriel. Ele considera que o time vem evoluindo e destacou a importância de uma vitória sobre o São Paulo para a permanência da boa fase. "A equipe vem mostrando evolução a cada jogo, mas não tem nada decidido ainda. Agora é focar no São Paulo, pelo Brasileiro. Vamos lá buscar esses três pontos e tentar permanecer na parte de cima da tabela", apontou.