Atlético-MG busca vitória para se livrar do rebaixamento

Apesar de o Botafogo estar em queda e chegar para o jogo depois de quatro derrotas consecutivas - a última vitória foi sobre o Cruzeiro por 1 a 0, em 29 de outubro -, o time carioca ainda luta por uma vaga na Copa Libertadores de 2012. Diante do risco, o técnico Cuca não quis revelar qual será a escalação do Atlético e nem mesmo o esquema tático que usará para montar o time.

Uma das possibilidades testada pelo treinador foi o 4-4-2, com a participação de Carlos César no meio e Bernard e André no ataque. Essa foi a escalação usada na última partida, que o Atlético perdeu de 2 a 1 para o Corinthians. No entanto, Cuca deu a entender que também pode sacar Carlos César da equipe para a entrada do atacante Neto Berola, com a armação da equipe no esquema 4-3-3. "A gente fica com opções boas de mexida", disse o técnico, mantendo o mistério sobre a escalação.

Cuca ainda ressaltou a dificuldade da partida que, para o Botafogo, é "cartada final em cima de um sonho de Libertadores" e que conta com a torcida. "O time do Botafogo é um supertime, que deu no final uma vacilada. Mas é time para disputar título. O torcedor sabe disso. É jogo duro, difícil, e a diferença pode vir da arquibancada", afirmou.