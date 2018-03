Atlético-MG busca zagueiro paraguaio Para reforçar sua zaga, um setor que tem apresentado deficiência crônica durante toda a temporada, o Atlético-MG deverá anunciar nos próximos dias a contratação do zagueiro paraguaio Caceres, que estava no Nantes, da França. O diretor de futebol do clube mineiro, Humberto Ramos, disse nesta segunda-feira que a concretização do negócio depende somente de "pendências documentais". A contratação já foi acertada verbalmente com o clube francês. "Dependemos agora da conformação do negócio através de documentos", afirmou Humberto Ramos. O dirigente acredita que Caceres tem o perfil adequado para o setor defensivo do Atlético. "Um jogador tipo xerifão, com boa qualidade técnica", explicou. Além das seguidas falhas, a zaga do Atlético tem se caracterizado neste Campeonato Brasileiro pelo chamado "fogo amigo". Dos dez gols sofridos pelo time mineiro até o momento, três foram contra, feitos por Adriano (2) e André Luiz (1). Na derrota para o Santos, por 3 a 0, no domingo, Adriano chutou para as próprias redes ao tentar interceptar um cruzamento de Robinho. O Atlético sofreu com o "fogo amigo" também no empate por 3 a 3 com a Ponte Preta, em Campinas, e na derrota por 1 a 0 para o Brasiliense, no Mineirão. "Tem algumas coisas que só o futebol explica", disse o técnico Tite, ao comentar após o jogo contra o Santos o lance "acidental" do zagueiro Adriano. Para o treinador, o time do Atlético precisa atingir "um equilíbrio maior" nos setores ofensivo e defensivo. "Está abaixo daquilo que eu previa", admitiu Tite. Em cinco rodadas do Brasileirão, o Atlético sofreu três derrotas, conquistou apenas uma vitória e um empate. Com quatro pontos ganhos, a equipe mineira está na 17ª posição, já rondando a zona de rebaixamento.