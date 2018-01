Atlético-MG cassa liminar de Mancini O Atlético-MG informou no início da noite desta sexta-feira que o departamento jurídico do clube conseguiu cassar a liminar que concedia ao lateral-direito Mancini o direito de atuar por qualquer outra equipe. No último dia 13, o juiz José Eduardo Rezende Chaves Júnior, da 21ª Vara Cível de Belo Horizonte, decidiu pela antecipação do atestado liberatório do jogador, artilheiro do Galo no último Campeonato Brasileiro, com 15 gols. Segundo o comunicado do clube mineiro, um despacho preferido pela juíza Maria de Lourdes Gonçalves Chaves, do Tribunal Regional do Trabalho, devolve ao Atlético os direitos federativos sobre o atleta. O contrato de Mancini terminou no final do ano passado. O jogador não quer permanecer no Galo e optou por reivindicar o atestado liberatório na Justiça. A diretoria atleticana, no entanto, alega que o clube ainda é o dono dos direitos federativos do lateral. A imprensa italiana noticia que Mancini estaria se transferindo para o futebol daquele país e que poderá substituir Cafu na Roma. O empresário do jogador, Alemão, estaria na Itália negociando sua transferência. O Atlético protocolou na Federação Mineira de Futebol valores correspondentes a multas rescisórias caso o jogador acerte sua ida para outro clube. No caso de transferência para alguma equipe européia, o alvinegro mineiro espera receber US$ 5 milhões. A indenização para o futebol brasileiro é de US$ 1,031 milhão.