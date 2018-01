Atlético-MG com cautela na estréia Em busca de um título inédito, o Atlético-MG estréia nesta quarta-feira na Copa do Brasil enfrentando o Estrela do Norte, às 21h45, no estádio Mário Monteiro, em Cachoeiro do Itapemirim (ES). O técnico Procópio Cardoso vai manter a mesma formação que iniciou os dois últimos jogos pelo Campeonato Mineiro, nas goleadas sobre Democrata de Sete Lagoas (4 a 0) e Villa Nova (4 a 1). Satisfeito com o rendimento do time no Estadual, Procópio recomendou, porém, cautela diante do desconhecido adversário. Discurso reproduzido pelos atletas mais experientes do grupo. "Não existe facilidade dentro do futebol", disse o atacante Euller. "É perigoso jogar contra essas equipes que você não conhece, que você não tem informações."