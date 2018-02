Atlético-MG começa reformulação e dispensa quatro jogadores

Ainda sem técnico, desde que não houve acerto para a permanência de Emerson Leão, o Atlético-MG já começa a reformular o elenco para a próxima temporada. A primeira medida foi dispensar quatro jogadores que fizeram parte do grupo no Campeonato Brasileiro e não terão contrato renovado. Segundo o diretor de futebol do Atlético, Beto Arantes, os quatro jogadores liberados são o lateral-esquerdo Ricardinho, o zagueiro Rancharia, o meia-atacante Lúcio e o atacante Galvão. Além deles, o lateral-direito Coelho também deixa o clube mineiro, pois, com o fim do seu empréstimo, irá voltar ao Corinthians. Enquanto isso, a diretoria do Atlético continua buscando um novo treinador. Geninho, que terminou o Brasileirão no Sport, é um dos nomes comentados em Belo Horizonte para assumir o cargo.