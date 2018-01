Atlético-MG compra "meio" Eduardo O Atlético-MG acertou a compra de 50% dos direitos federativos do goleiro Eduardo, titular do clube mineiro no Campeonato Brasileiro, por US$ 150 mil. O contrato de Eduardo venceria dia 31 e ele deverá ser renovado por mais quatro anos. A negociação foi fechada pelo presidente do Conselho Deliberativo do Galo, Alexandre Kalil, e o procurador do jogador, Reinaldo Pitta, que se reuniram nesta terça-feira à noite, no Rio. A diretoria atleticana está tendo dificuldades de manter as suas principais estrelas. O atacante Marques, cujo contrato termina no final do ano, está próximo de acertar com o Vasco. O procurador do jogador, Aurélio Dias, deverá se reunir nos próximos dias com Kalil. Artilheiro do clube no Brasileiro, com 15 gols, o lateral-direito Mancini promete ir à Justiça para ser dono de seu vínculo contratual. O jogador também é pretendido por clubes do Brasil e da Itália. De acordo com os dirigentes, a prioridade do Atlético agora é renovar o contrato do meia Souza, que termina no final do ano.