Atlético-MG confirma liberação de André para o Corinthians

Depois de uma longa negociação que vinha se estendendo desde o fim do ano passado, o Atlético-MG finalmente confirmou a saída do atacante André para o Corinthians. O acordo, que ganhou forma nos últimos dias, foi selado e, neste sábado, os mineiros anunciaram a ida do jogador para o rival paulista.

André não será o único a fazer o caminho do Independência para o Itaquerão. Com ele, o Corinthians também receberá o meia Giovanni Augusto. O Atlético-MG ainda não anunciou a saída do jogador, mas ele próprio já falou como reforço corintiano e sequer foi relacionado para a estreia no Campeonato Mineiro.

Sobre André, o Atlético-MG não revelou os valores da negociação, mas os rumores dão conta de que ela aconteceu em conjunto, justamente com Giovanni Augusto. O Corinthians teria desembolsado cerca de 4,5 milhões de euros para tirar os dois jogadores do clube mineiro.

O time paulista e o Atlético-MG já conversavam desde o fim da última temporada para a possível liberação de André, mas não chegavam a um acordo. Tanto que a negociação foi dada como encerrada há algumas semanas. Somente após a inclusão de Giovanni Augusto na discussão, finalmente a transação aconteceu.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

André atuou pelo Sport no último Campeonato Brasileiro e foi um dos destaques da boa campanha do time pernambucano. Ele estava emprestado pelo Atlético-MG, onde fracassou em todas as passagens. No Corinthians, ele lutará para repetir os bons dias de Sport e Santos, e não as passagens apagadas por Atlético-MG, Bordeaux, Dínamo de Kiev e Vasco.