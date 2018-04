Atlético-MG confirma treinos e amistoso em Araxá

Convidado pela Prefeitura de Araxá, o Atlético-MG segue em 18 de janeiro para a cidade, onde permanecerá até o dia 22. Neste período, a equipe vai enfrentar o Araxá Esporte Clube em uma partida amistosa agendada para 20 de janeiro, no Estádio Fausto Alvim.

Nesse período, o técnico Vanderlei Luxemburgo espera entrosar o grupo para a estreia no Campeonato Mineiro, marcada para o dia 24, contra o América, no Mineirão. Para a temporada 2010, o Atlético-MG se reforçou com o zagueiro Jairo Campos, o lateral-esquerdo Leandro e o atacante Muriqui. Além disso, conta com o retorno do meia Fabiano e do atacante Marcelo Nicácio, que estavam emprestados, e promoveu o meia Giovanni das categorias de base.