Atlético-MG: Confusão na chegada a BH Irritados com a péssima campanha do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, aproximadamente 30 torcedores protestaram contra o time durante o desembarque da delegação em Belo Horizonte, no fim da noite deste domingo, no Aeroporto de Cofins. Além de vaias e xingamentos, os torcedores chegaram a tentar agredir os atletas. Um torcedor discutiu com o meio-campista Walker, que agrediu um outro torcedor que invadiu o gramado do Estádio de São Januário no segundo tempo da partida contra o Vasco, neste domingo. Ao entrar no ônibus, os jogadores continuaram sendo hostilizados. A delegação seguiu para um hotel na região sul da capital mineira. No local, a diretoria se reuniu com o treinador Marco Aurélio para analisar possíveis dispensas de atletas, que devem ser anunciadas ainda nesta segunda-feira. Último colocado do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro tem apenas 13 pontos na classificação em 20 jogos.