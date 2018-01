Atlético-MG conquista a 1.ª vitória O Atlético-MG conquistou neste domingo a sua primeira vitória no Campeonato Mineiro ao derrotar o Ituiutaba por 3 a 2, no estádio Fazendinha, em Ituiutaba (MG). Com isso, o time de Belo Horizonte somou os seus três primeiros pontos após a desastrosa estréia no Estadual, quando perdeu em casa para o Valério. Com a derrota, a equipe do Triângulo Mineiro permanece com quatro pontos ganhos após três partidas. Em um jogo bastante movimentado, o time alvinegro abriu o marcador aos 15 minutos da etapa inicial. O lateral-esquerdo Rubens Cardoso recebeu na esquerda e chutou no ângulo para fazer 1 a 0. Já no final do primeiro tempo, o atacante Washington empatou para o Ituiutaba, tocando na saída do goleiro Danrlei, aos 41 minutos. Mas, o Atlético voltou a ficar em vantagem no placar logo no início da etapa final, com o gol do atacante Enrico, aos quatro minutos. Aos 28, o time da casa igualou novamente o marcador. O armador Oscar aproveitou o rebote do goleiro atleticano para marcar o segundo. Porém, numa bela cobrança de falta, o meia Rodrigo Fabri assegurou a primeira vitória do Galo no campeonato, aos 39 minutos. O técnico Walter Zaparolli e os jogadores do Ituiutaba reclamaram muito da atuação do árbitro Enéas Eugênio Aguiar, que expulsou três atletas do Ituiutaba. A revolta geral também era em relação a um suposto pênalti a favor da equipe da casa, não marcado pelo árbitro.