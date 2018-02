Atlético-MG conta com apoio da torcida Na estréia do técnico Procópio Cardoso, o Atlético-MG enfrenta o Paysandu neste sábado, às 16 horas, em Ipatinga (MG), com a obrigação de obter uma vitória se quiser continuar com chances de escapar do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Em 22º lugar, com 46 pontos, o time mineiro precisa conquistar pelo menos 7 dos 9 pontos que ainda disputará. O Atlético tem boas recordações do último compromisso no estádio do Vale do Aço, quando arrasou o Flamengo por 6 a 1. Depois, foram duas derrotas, para Paraná e Figueirense, que complicaram a situação do time no Brasileiro. Os torcedores se mobilizaram para o confronto decisivo e um grupo chegou a receber a delegação atleticana de joelhos, cantando o hino do clube, na porta do hotel em Ipatinga. "Temos de ter consciência de que essa partida é a nossa vida", disse Procópio, que substituiu Mário Sérgio, demitido no último domingo. O treinador revelou que só anunciará o time titular momentos antes do jogo, no vestiário do estádio. As dúvidas estão entre Alessandro e Walker, na lateral-direita, e entre Zé Luís e Zé Antônio, no meio-de-campo.