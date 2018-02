Atlético-MG continua no esquema 3-5-2 O técnico Marco Aurélio resolveu manter o Atlético-MG no esquema 3-5-2 para a partida contra o Atlético-PR, neste sábado, às 16 horas, em Curitiba. Durante os treinamentos da semana, ele chegou a escalar o time sem um especialista na lateral-direita ? até o zagueiro Cáceres treinou na ala. No entanto, George foi confirmado como titular. ?Ele está mais descansado e preparado para o jogo?, afirmou Marco Aurélio, ao justificar a escolha pelo lateral-direito George. Assim, a grande novidade do Atlético-MG fica por conta da entrada do jovem Ramon como titular. E Uéslei, que vinha jogando no meio, vai fazer dupla de ataque com Marques. Com 33 pontos, o time mineiro está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. ?Temos de fazer o possível para vencermos fora de casa, pois o Atlético entrou na zona de risco e não há outro resultado que nos interessa senão a vitória?, afirmou o zagueiro Cáceres. Segundo Marco Aurélio, a maior preocupação é com relação às bolas paradas. Afinal, ele entende que o Atlético vem sofrendo muitos gols nesse tipo de jogada. E, por isso, o técnico treinou muito o posicionamento da defesa durante a semana.